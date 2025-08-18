Dumitru Dragomir a dat verdictul după derby-ul Rapid – FCSB :”Este de departe cel mai bun jucător de la Rapid”

Rapid și FCSB au terminat la egalitate, scor 2-2, duminică seara, în etapa a șasea din sezonul regulat al SuperLigii României.

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, susține că Alexandru Dobre este cel mai bun jucător al echipei giuleștene.

”(n.r. – Cum ți s-a părut Dobre?) Este de departe cel mai bun jucător de la Rapid, nu are concurent! El și Borza sunt. El, Borza și Borza cu el sunt cei mai buni jucători de la Rapid. Sunt fotbaliști ce pot să joace și în alte campionate. Are viteză bună Dobre, lovește și cu stângul mingea”, a spus Dragomir, potrivit fanatik.