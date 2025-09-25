Dumitru Dragomir a numit cel mai bun fundaș central din România! Gigi Becali l-a curtat recent pentru transferul la FCSB: „10 milioane de euro”

Dumitru Dragomir i-a lăudat în direct pe Mihai Popescu, cel intrat în colimatorul latifundiarului din Pipera, dar și pe Mario Tudose, despre care a spus că este cel mai bun fundaș central din România și că valorează lejer 10 milioane de euro.

„Ce se pricepe măi frate… E cel mai bun fundaș central. A luat campionatul cu Mihai Popescu. Băi! E cel mai bun fundaș central de la FCSB. Din România cred că e cel mai bun fundaș central e cel de la Pitești, Mario Tudose.

E jucător de 1o milioane de euro! Mihai Popescu este în primii 3 fundași ai țării. Este jucător de echipa națională, sigur”, a spus Dumitru Dragomir la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică”.