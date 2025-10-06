Dumitru Dragomir a remarcat un tânăr fotbalist român: „E cam la fel ca Haaland”

Dumitru Dragomir e de părere că FCSB ar trebui să îl transfere în iarnă pe Remus Guțea, fotbalist care a avut prestații impresionante în divizia secundă, la FC Voluntari. „În perioada în care a fost la Voluntari, Gigi Nețoiu a adus un fotbalist de la Mioveni, Remus Guțea. E un jucător de 3 milioane, acum. Nețoiu l-a descoperit și l-a adus la Voluntari.

Este titular la echipa națională de juniori (n.r. U19). E tare, l-a lăudat și Meme Stoica acum. E jucător de 3 milioane de euro. Sigur o să îl ia Gigi, e mai bun decât toți jucătorii under de la FCSB.

E înalt și pleacă de pe loc ca avionul. (n.r. seamănă cu Haaland?) Da. E cam la fel ca Haaland. Nu știu dacă dă cu capul la fel ca el. Părerea mea e că e cel mai bun under din țară la această oră”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.ro.