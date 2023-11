Dumitru Dragomir, dezvăluire despre Edi Iordănescu: „Are 30 de mii de euro pe lună!”

Edi Iordănescu a reușit să califice România la EURO 2024 după ce a învins-o pe Israel sâmbătă (2-1). Performanța reușită de selecționer a fost lăudată de Dumitru Dragomir.

Fostul șef LPF a dezvăluit suma cu care este remunerat Edi Iordănescu și i-a dat ulterior și un sfat. Iată ce a spus „Corleone”.

„Are 30 de mii de euro pe lună!”

„Păi are cineva curaj să îl dea afară acum? Sau să îi zică ceva? Eu dacă aș fi în locul lui aș cere, cel puțin, un milion de euro pe an. Are 30 de mii de euro pe lună, deci 360 de mii de euro pe an. Dacă aș fi în locul lui nu aș sta sub un milion.

După rezultatele astea dacă se supără și nu merge în Germania, e antrenor de 5 milioane de euro în Arabia Saudită. E unul dintre cei care a calificat o echipă națională la un turneu final”, a spus Dumitru Dragomir, pentru Fanatik.ro.