Dumitru Dragomir îl arată cu degetul pe Tommy Neubert după FCSB – Shkendija 1-2: „Echipa are preparator fizic”

În mod suprinzător, FCSB a fost eliminată de Shkendija în turul doi preliminar UEFA Champions League. Roș-albaștrii au fost învinși tur-retur, iar Dumitru Dragomir a analizat partidele echipei campioane.

Dumitru Dragomir a transmis că Elias Charalambous nu are nicio vină pentru faptul că FCSB nu a reușit să treacă de Shkendija.

Fostul șef de la LPF a amintit că echipa are preparator fizic, anume Thomas Neubert, și a recunoscut că, în cazul în care era conducător, i-ar fi interzis lui Gigi Becali să mai intervină la schimbări.

„(n.r. – Cât de vinovat e Elias Charalambous?) Nu are nicio vină! Are preparator fizic, ăla adus de Reghecampf. (n.r. – Vina e la Neubert?) Nu știu la cine este vina, am spus că este haos, dar nu știu a cui este vina.

Trebuie chemați specialiștii, consultați specialiștii și ei să pună lucrurile la punct. Dacă nu le pun la punct, înseamnă că nici specialiștii nu se pricep”.