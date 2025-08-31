Dumitru Dragomir îl critică pe Gigi Becali pentru unul dintre transferurile făcute: ”Este inutil la FCSB!”

Transferul lui Denis Alibec la FCSB a luat cu asalt internetul, însă gruparea ”roș-albastră” se pare că nu a dat lovitura cu mutarea atacantului, ci au un start de sezon destul de slab.

Astfel, Dumitru Dragomir susține că jucătorul nu se integrează în stilul de joc al FCSB-ului, iar Alibec nu este utilizat pe postul potrivit.

”Denis Alibec este inutil la FCSB! Este jucător de pasă. Nu este ca Bîrligea, să îi dai pe poziţie viitoare, să sprinteze. Nu se potriveşte cu stilul FCSB-ului. L-aş băga doar cu Bîrligea. Dar cu cine să vorbeşti lucrurile astea?

Eu sunt prieten cu Gigi, dar n-avem discuţii de genul ăsta. Pe imobiliare poate că mai avem, dar aşa… nu. Lui Alibec dă-i mingea la picior. El, Tavi Popescu, Florin Tănase, sunt jucători de pasă finală.

Restul nu sunt jucători de pasă finală. Îl joacă greşit pe Alibec. Dar Gigi Becali n-are de unde să ştie lucrurile astea. Trebuie să îi spună cineva cu experienţa anilor în fotbal.

Lui Alibec îi dai mingea la picior. Pe spaţii mari îi dai lui Bîrligea. De asta Alibec nu joacă nimic. Nu aş juca în echipă fără doi jucători de pasă finală. Doar ăştia dau valoare echipei”, a spus Dumitru Dragomir la Profeţiile lui DON Mitică, la Fanatik.