Dumitru Dragomir, impresionat de un jucător de la FCSB: ”Are o inteligență de joc nemaipomenită”

FC Botoșani și FC Hermannstadt s-au duelat în a opta etapă a Superligii României, scor 2-2.

Florinel Coman nu a evoluat în meciul cu oltenii, însă Octavian Popescu a avut o prestație excelentă și a reușit două assist-uri.

Dumitru Dragomir l-a remarcat pe decarul ”roș-albaștrilor”, pe care l-a comparat cu Nicolae Dobrin.

“FCSB are 2-3 jucători foarte buni. Uite, cum e Tavi Popescu. În proporție de 85% se adeverește tot ce zic eu aici. Am zis că nu o să fie o mare lipsă Coman, că o să joace Tavi acolo și a jucat senzațional. Cum am zis, așa a fost. Două pase de gol.

Ca să dai pasa aia, ca Dobrin. Mingea să se oprească în fața ta, tu să nu mai faci preluare, doar să dai la poartă. Este o inteligență de joc nemaipomenită. El nu stă bine cu educația fotbalistică, dar stă foarte bine cu execuțiile fotbalistice”, a spus Dragomir, la Fanatik.ro.