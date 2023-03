Dumitru Dragomir l-ar fi vrut pe Ianis Hagi convocat la națională: „Trebuia chemat la lot cel puțin pentru moral!”

Gică Hagi i-a atras atenția lui Edi Iordănescu pentru faptul că nu l-a inclus pe Ianis, fiul său, pe lista preliminară a convocărilor pentru partidele naționalei României cu Andorra și Belarus.

Dumitru Dragomir, fostul șef LPF, este imparțial în acest conflict. Totuși, „Corleone” consideră că Ianis trebuia totuși convocat.

„Trebuia chemat la lot cel puțin pentru moral!”

„Amândoi au dreptate. Vorba rabinului. Edi Iordănescu nu poate să convoace jucători care nu evoluează la echipele lor de club. Iar Hagi, normal, are încredere în fiul lui. Și crede că ar face față la echipa națională.

Hagi are însă, în principiu, dreptate doar 50%. Pentru că dacă nu joacă fiul lui, normal, Edi Iordănescu își asumă. Dar, pe de altă parte, are dreptate pentru că trebuia chemat la lot cel puțin pentru moral. Pentru că ai nevoie de el cu alte ocazii.

Astea sunt povești (n.r. că Ianis ar putea să nu se mai implice la o viitoare convocare). Te cheamă la echipa națională, joci. Dacă nu te cheamă, gata. Ești bărbat. Înghiți și gata. Că doar nu au toți talentul lui Hagi, cel mare, cel bătrân.

Dacă nu joacă, cum să-l cheme, ce să o mai tot dăm după cireș. Suntem o țară de argumente nefondate. Au dreptate amândoi. Dumnezeu o să liniștească lucrurile.

Hagi are dreptate pentru că-și cunoaște fiul, Edi nu are încredere pentru că el are răspunderea. De ce nu a venit Hagi (n.r. Gheorghe) la echipa națională? Era altfel. Nu mai aveam discuțiile acestea.

Altfel, da, s-ar rezolva mai bine lucrurile dacă ar explica. Numai că îi lipsește comunicarea și lui Edi. Acum este tardivă o astfel de ieșire. Pentru că l-a făcut praf Gică. El trebuia să se ferească nu de Hagi junior, ci de Hagi senior.

Intri în gura lui Gică Hagi, greu ieși. Și are dreptate, nu are dreptate, lumea este de partea lui Gică, pentru că este Hagi. Mai ales că el are și rezultate acum, dovedind că poate să fie și un antrenor și manager foarte bun. Și cuvântul lui contează”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru fanatik.ro.