Dumitru Dragomir, laude la adresa lui Becali după victoria FCSB-ului cu Rapid: „E antrenor principal, el centrează și el dă cu capul!”

FCSB a bifat o victorie categorică în derby-ul cu Rapid (3-1). Dumitru Dragomir, fostul șef LPF, a apreciat prestația echipei conduse de Mihai Pintilii.

Mai exact, „Corleone” l-a lăudat pe patronul Gigi Becali, pe care îl consideră principalul antrenor al echipei. Iată ce a spus Dragomir despre FCSB.

„Finanțator? Să îi fie de bine! A câștigat, e antrenor principal, el centrează și el dă cu capul!”

„O să dau note astăzi: arbitraj de nota 10, teren de nota 9, galerie de nota 8 și meci de nota 7. Finanțator? Să îi fie de bine! A câștigat, e antrenor principal, el centrează și el dă cu capul. Mi-a plăcut mult atmosfera, arbitrajul, meciul. Atât au alergat unii dintre ei… până i-au prins crampele. Ăsta este un lucru foarte bun.

Dar cum îl păstrezi rezervă pe Octavian Popescu atât timp? Să te iei după oameni și să fie rezerva lui Coman… Tavi are strălucire. Ce pase poate să dea, cum lovește mingea. La golul dat, pe trei sferturi dintre jucători se urca mingea. E păcat dacă nu au grijă de el și se pierde.

Pintilii i-a scos astăzi de sub tensiune, de sub presiune. Nici la nuntă nu poți juca sub presiune. Cel mai bun de pe teren a fost Tavi Popescu. «Lingura de lemn»? Eliminatul, Junior Morais”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru Gsp.ro.

Dumitru Dragomir insistă ca Pintilii să rămână pe banca FCSB-ului!

„L-aș lăsa pe Pintilii până intră în play-off, că intră sigur. Nu-l va lăsa Federația pentru că s-ar crea un precedent. Să aducă unul cu licență, care să stea în dreapta lui. Pintilii e un tip liniștit, care știe să vorbească cu fotbaliștii, mai ales că a stat în mijlocul lor”, a mai spus Dragomir, pentru sursa citată.