Dumitru Dragomir, ofertat de 4 echipe din Liga 1 – Ce spune fostul șef LPF

Dumitru Dragomir a dezvăluit că a fost foarte aproape de o revenire în fotbalul românesc. Fostul şef al LPF a negociat, la finalul anului trecut, cu Petrolul, iar după ce i-a refuzat pe ploieşteni, Dumitru Dragomir a fost ofertat de alte patru echipe din Superligă.

„Fotbalul are mult de suferit, eu am refuzat Petrolul, nici nu voiam să vorbesc despre acest subiect, dar s-a aflat în presă. Apoi, am avut alte patru echipe din Superligă care m-au ofertat şi am refuzat, n-am vrut să mai revin în fotbal” , a spus Dumitru Dragomir pentru Orange Sport.