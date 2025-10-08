Dumitru Dragomir, reacţie vehementă după ce a văzut noul videoclip al trupei Taxi: „Ce caută David Popovici acolo?”

Cea mai nouă piesă a trupei Taxi a polarizat din nou societatea româneacă, versurile cântecului „Când rinocerii” provocând adevărate războaie în social-media. Dincolo de mesaj, faptul că 31 de personalităţi publice au apărut în videoclipul piesei a amplificat conflictul dintre tabere.

Dragomir: „Ce caută David Popovici în politică, să se mânjească?”

Piesa şi versurile trupei Taxi au fost comentate de Dumitru Dragomir. „Melodia e superbă, dar ăștia sunt numai soroșiști. Ăștia care apar în videoclip. Acum, aici, este o luptă între suveranişti şi globalişti.

Versurile sunt superbe. Numai că trei sferturi din ei, cântau fals, ‘pe două voci’. Cu burse soroşiste, cu tot, trei sferturi din ei”, este opinia exprimată de Dragomir.

Dragomir i-a dat apoi un sfat campionului olimpic David Popovici legat de subiectul piesei si versurile trupei Taxi: „Ce caută David Popovici acolo? Dragul tatii, vezi să nu te atragă în tâmpenii din-astea. Îţi distrugi cariera”.