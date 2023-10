Dumitru Dragomir știe care a fost arma secretă a României în meciul cu Andorra: ”Naționala a fost injectată de toți înainte de Andorra!”

Echipa naţională a României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 4-0 (3-0), selecţionata Andorrei, într-un meci din grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Tricolorii ocupă primul loc în grupă, cu 16 puncte, cu unul mai mult decât Elveţia.

Dumitru Dragomir a dezvăluit care a fost secretul primei reprezentative în duelul cu Andorra.

Astfel, Dragomir susține că ”tricolorii” au avut susținerea întregii țări, de la suporteri la presă.

“Domne, pentru prima dată, echipa națională a fost injectată, inclusiv de marii foști fotbaliști ai țării. De ziariști, plus de public. Plus rețelele de socializare, au fost foarte încărcați. Mi-am dat seama că echipa națională poate să joace sub presiune.

Chiar dacă au jucat cu o echipă slabă. Asta dovedește că noi avem potențial, doar că am greșit acum. Pe noi a trebuit să vină o echipă să ne incite. Să joace pe forță cu noi ca să putem să răspundem și noi cu aceeași monedă”, a declarat Dumitru Dragomir.

“Dacă nu jucau așa nu luau 4, dacă jucau elegant… ne-au enevrat. Fii atent aici. Antrenori enervați, conducători enervați, jucători enervați. Prea multe critici au venit asupra lor. Și uite că au ieșit. Toate că încă odată, una e una și alta e alta.

Când jucăm cu echipe puternice parcă suntem legați de picioare. Sau noi nu putem juca vara bine. Nu putem juca. Eu știam la federație cu Mircea Sandu chestia asta. În septembrie când e căldura mare noi nu jucăm.

Pui meciuri mai slabe. Vii cu ceva care să fie acceptabil. Ianis mi-a plăcut aseară. A fost de departe cel mai bun. Acolo e locul lui, în spatele vârfurilor. Chiar dacă nu ai mai fost așa de multe ocazii, a jucat foarte bine cu Alibec”, a completat Dumitru Dragomir.