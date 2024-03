Dumitru Dragomir, verdict clar despre jucătorul de la FCSB: ”Barcelona nu are jucător ca el!”

Florinel Coman a strâns până acum în acest sezon 14 goluri și 9 pase decisive. Extrema stângă a FCSB-ului are evoluții foarte bune în această stagiune.

În presă au apărut mai multe informații despre mutarea lui Coman, în Budesliga.

Dumitru Dragomir consideră că Becali va încasa 10 milioane de euro pe el și că Florinel Coman ar putea face față la Barcelona.

”E cel mai bun fotbalist din România. Clar! 10.000.000 de euro ia pe el, fac pariu pe cât vreţi, fără probleme. Pentru că are o pregătire… Aţi văzut, a intrat într-o contră cu portarul. S-a ridicat imediat.

Înseamnă că a lucrat la sală nemaipomenit pentru forţă. Îţi dai seama ce bine e pregătit. De talia lui nu prea avem fotbalişti. De la Mutu n-am prea avut. Are forţă, are viteză, are inteligenţă de joc. Eu spun că şi în Spania şi în Italia joacă titular la toate echipele. Dacă se duce la Real Madrid nu poate că e unul în stânga mai tare şi mai fiţos decât el, Vini.

Dar Barcelona nu are ca el. Jur că nu are ca el. Inter Milano, Juventus, nu au jucător de talia lui Florinel Coman”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.