După ce a semnat cu FC Voluntari, Florin Pîrvu a dat cărțile pe față: „Mă bucur că am ales să vin aici! Clubul m-a dorit mult și în pauza de iarnă!”

Florin Pîrvu și-a găsit imediat un nou angajament după despărțirea de Petrolul Ploiești. Tehnicianul a fost prezentat oficial la FC Voluntari.

După ce a devenit antrenorul cu acte în regulă al formației ilfovene, Pîrvu a oferit o primă reacție. Iată ce a spus despre alegerea făcută.

„Mă bucur că am ales să vin aici! Clubul m-a dorit mult și în pauza de iarnă!”

„A fost totul pe repede înainte pentru că nu mă așteptam în momentul asta să preiau o echipă atât de repede. Mă bucur că am ales să vin aici. FC Voluntari m-a dorit mult și în pauza de iarnă.

Atunci am avut primele discuții, când aveam ceva probleme la Petrolul. După ce am reziliat cu Petrolul, am primit un telefon, o ofertă și am acceptat-o.

Chiar dacă nu este o poziție atât de bună, împreună trebuie să facem tot ce depinde de noi pentru a scoate echipa din zona fierbinte și pentru.

Am fost dorit în iarnă, am fost dorit foarte mult și asta este cel mai important.”, a spus Florin Pîrvu, în cadrul unei conferințe de presă.