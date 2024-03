După ce a umilit-o pe FC Voluntari, Bernd Storck vrea să o califice pe Sepsi în play-off în ultima etapă: „Totul e de partea noastră pentru meciul cu Petrolul Ploiești!”

Sepsi OSK se află la doar un punct de play-off după ce a trecut de FC Voluntari cu scorul de 4-0. Bernd Storck se gândește deja la ultima etapă a sezonului regular, când echipa sa joacă în deplasare cu Petrolul Ploiești.

Tehnicianul german vrea să îi califice pe covăsneni în primele 6 echipe din Liga 1. Iată ce a spus după victoria de luni seară.

„Totul e de partea noastră pentru meciul cu Petrolul Ploiești!”

„Am avut patru goluri mai multe decât ei. Am câștigat la o diferență de patru goluri. Trebuia să câștigăm și am făcut-o. Am făcut o repriză secundă mai bună. Toți jucătorii au fost foarte buni. Au făcut totul perfect. Totul e de partea noastră pentru meciul cu Petrolul Ploiești.

Trebuie să facem tot ce putem și vom vedea unde vom fi. Trebuie să ne pregătim acum. Totul e posibil în fotbal. Vom vedea ce se va întâmpla. Și Petrolul Ploiești vrea să câștige, deci nimic nu e sigur. Va fi un meci deschis.”, a declarat Bernd Storck, după victoria cu FC Voluntari.