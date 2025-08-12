După ce l-a tras de păr pe Marc Cucurella, Joao Neves este suspendat pentru Supercupa Europei

Jucătorul formaţiei PSG, Joao Neves, a fost eliminat în ultimele minute ale finalei Cupei Mondiale a Cluburilor cu Chelsea (0-3), pentru că l-a tras de păr pe Marc Cucurella, şi va rata Supercupa Europei cu Tottenham, de miercuri.

Mijlocaşul defensiv portughez în vârstă de 20 de ani a primit o suspendare de două meciuri, dintre care unul se va aplica împotriva lui Spurs.

La meciul de la Udine, PSG nu va conta nici pe portarul Gianluigi Donnarumma. care nu a fost reţinut în lot.