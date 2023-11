După despărțirea de Chindia Târgoviște, Vasile Miriuță merge să vadă echipa națională: „În seara asta să sărbătorim cu toții!”

Vasile Miriuță a rămas recent fără angajament după despărțirea de Chindia Târgoviște, echipa din Liga 2. Tehnicianul român a vorbit despre naționala României.

Concret, Miriuță a declarat că merge la meciul cu Israel pentru a fi martor la calificarea „tricolorilor” la EURO 2024. Iată ce a spus despre elevii lui Edi Iordănescu.

„În seara asta să sărbătorim cu toții!”

„Suntem la un pas de calificare. Eu am mai spus că am mare încredere în echipa națională și în selecționer. Sunt sigur că azi vom face un meci bun și ne vom califica. Voi fi prezent în tribune 100%. Aseară am ajuns de la Baia Mare și voi fi alături de ei din tribune, așa cum vor fi și ceilalți 600 de români. Îi vom încuraja și sperăm că la final să ne bucurăm cu toții.

Sunt sigur că au emoții băieții și staff-ul, dar sper ca pe teren să dispară emoțiile, iar în seara asta să fie concentrați numai pe joc și ne facă fericiți.

Naționala trebuie să facă o partidă bună. Moral avem. Sunt sigur că Israel a fost studiată foarte bine. România trebuie să fie un grup unit, la fel ca în ultimele partide și să tragă unul pentru celălalt. Eu sunt sigur că ne vor face fericiți în seara asta.

Stadionul e mic. Vreo 3.000-4.000 de locuri. Nu cred că va fi presiune din partea suporterilor. La Tel Aviv, cu 30.000 în tribune, era altceva. Noi avem jucători care au ajuns deja la maturitate, cum ar fi Stanciu, Alibec, Burcă, Alibec, Bancu. Plus tinerii: Ianis, Florinel, Drăgușin, care deja au experiență și la echipele de club joacă foarte bine.

100% putem să păstrăm poarta intactă. Moldovan e într-o formă foarte bună atât la Rapid, cât și la echipa națională. Chiar dacă vom lua gol, trebuie să marcăm.

Mi-e dor de o calificare. Vreau să merg și eu la Campioanatul European să văd echipa națională a României. Chiar mi-e dor! Important e ca azi să nu pierdem, iar marți, cu un moral bun și stadionul plin la București, putem să batem Elveția. Dar important e ca azi să nu pierdem! Dacă pierdem, se complică lucrurile. Să nu ajungem la meciul decisiv de la București, iar în seara asta să sărbătorim cu toții”, a spus Vasile Miriuță, pentru PRO TV.