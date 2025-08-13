E clar, Târnovanu nu mai e pe lista de transferuri lui Galatasaray

Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat miercuri, 13 august 2025, ora 12:44,
Ștefan Târnovanu
Ștefan Târnovanu

Ștefan Târnovanu spera să prindă transferul carierei în actuala fereastră de mercato, însă visul portarului de a ajunge la gruparea din Turcia s-a spulberat.

Campioana Turciei s-a reorientat rapid, și-a schimbat planurile în legătură cu Ștefan Târnovanu și a bătut palma cu un nume uriaș din fotbalul mondial: Ederson (31 de ani), goalkeeper-ul lui Manchester City.

Potrivit reputatului jurnalist Nicolo Schira, experimentatul brazilian s-a înțeles deja cu Galatasaray pentru un contract valabil până în 2028.

Oferta a fost una de nerefuzat pentru Ederson: 21 de milioane de euro pentru cei trei ani de contract, ceea ce înseamnă șapte milioane de euro pe sezon, plus bonusuri legate de performanțe și numărul de meciuri disputate.

