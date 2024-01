„E destul de tânăr pentru a face pasul la o echipă mare!”-Iosif Rotariu, verdict despre posibilul transfer al lui Drăgușin în Premier League!

Radu Drăgușin a atras atenția multor cluburi mari din europa. Prestațiile fundașului român au fost solide la Genoa.

Iosif Rotariu a vorbit despre posibilul transfer al lui Drăgușin în Premier League. Fostul internațional român consideră că tânărul jucător mai are nevoie de experiență pentru a face față nivelului ridicat din Anglia.

„E destul de tânăr pentru a face pasul la o echipă mare!”

„El e un tânăr cu perspective, dar acum până la a ajunge la o echipă mare și să joci e un drum lung. E greu să mă pronunț. Are calități, e titular la națională, joacă bine la Genoa, dar un transfer la un club mai mare presupune și alte lucruri, nu numai aceste calități pe care le posedă. Impactul să nu fie prea mare…

Vârsta? E destul de tânăr pentru a face pasul la o echipă mare, îi trebuie experiență mai mare, deocamdată e destul de greu. Poate are nevoie să joace la European și apoi.

E o diferență mare între Serie A și Premier League. Campionatul italian e sub Anglia, sub Spania, sub Franța, sub Germania! E masiv, e tânăr, are forță, are experiență, dar trebuie să fie atent la ce va face. Radu Drăgușin are perspective, el trebuie să fie atent unde merge. Ați văzut ce e în Anglia, ce concurență, ce ritm de joc!”, a declarat Iosif Rotariu, pentru Sport.ro.

La 21 de ani, Radu Drăgușin a bifat 12 apariții sub „tricolor”.