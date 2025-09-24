”E foarte grav! S-au strâns foarte multe”. Reghecampf a disecat atmosfera de la FCSB

Despre situația de la FCSB și-a exprimat un punct de vedere și Laurențiu Reghecampf (50 de ani). Antrenorul celor de la Al Hilal Omdurman (Sudan) a disecat atmosfera din cadrul lotului campioanei României și a ajuns la concluzia că ”s-au adunat foarte multe lucruri negative”.

”Deocamdată, s-au strâns foarte multe lucruri negative. Cred eu că nici nu le mai arde să se bucure, dar nu că nu s-ar bucura de momentul respectiv.

Dar pierzând atât de multe meciuri pe bandă rulantă, e mai greu să îți exprimi sentimentele când marchezi un gol și e și devreme. Te gândești că poate se întâmplă ceva.

Noi putem interpreta orice fac ei. Nu mai au horă, nu se mai bucură, dar vă asigur că atunci când vor lega două-trei victorii, bucuria va reveni pe fețele lor.

Acum, dacă vă uitați la jucători, când primesc gol, sunt toți cu capul în pământ. Nu vezi o imagine gen ‘hai să o luăm de la capăt, hai să luptăm!’. Pentru că anul trecut, ei au avut multe momente de genul ăsta și au încheiat cu victorii.

Acum nu mai vezi lucrul ăsta. E foarte grav. Ei nu mai cred că pot întoarce rezultatul. Lucru care se vede și în jocul pe care îl practică după primirea unui gol”, a spus Reghecampf, conform fanatik.ro.

”Eu cred în continuare, că această atmosferă nu e benefică lor. Ei sunt obișnuiți cu altă atmosferă. Ca ei să fie în frunte, ca cineva să fie în spatele lor și să îi ajungă.

Nu cred că ar trebui să existe asemenea discuții.

Trebuie să ia fiecare partidă ca atare și să gândească pozitiv”, a mai spus Reghecampf.