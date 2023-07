E gata! Adrian Mititelu se retrage din fotbal: ”Va veni cineva să îl preia”

Clubul FC Universitatea Craiova 1948 a anunţat că a ajuns la un acord cu Nicolae Dică pentru preluarea funcţiei de antrenor principal.

Fostul atacant român, în vârstă de 43 ani, a semnat o înţelegere valabilă până la finalul sezonului şi vine alături de George Cotiga, cel care va fi antrenor secund.

Recent, Adrian Mititelu a oferit mai multe declarații după ce l-a numit pe Dică.

Omul de afaceri susține că are de gând să se retragă din fotbal.

”Îmi vine să fug. Doi ani să plec din fotbal. Dacă nu ar fi orgoliul cu CSU şi Rotaru, aş pleca. Eu m-aş retrage, dar nu aş închide clubul.

Nu ştiu când aş pleca. Când va veni cineva să îl preia. Maximum un an, doi mă mai vedeţi. Am promis şi eu familiei că mă retrag. Mai am puţin să consolidez clubul”, a spus Adrian Mititelu, la Prima Sport.