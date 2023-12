E gata! Becali a luat decizia în legătură cu Andrea Compagno: ”Ce să faci? Asta este când n-ai cap!”

Aventura lui Andrea Compagno la FCSB pare că este aproape de final.

Becali nu mai este deloc mulțumit de jucător.

Patronul susține că salariu mare de la FCSB l-a schimbat și este tentat să îl vândă pe italian.

„Ultima ofertă pe care am făcut-o a fost de 1 milion de euro. Am lăsat la 1 milion, eu cer 1 milion. Am dat 1,5 milioane. Ce să faci? Asta este când n-ai cap. Sunt jucători, sunt oameni, de fapt, le zic oameni. Dacă omul e muncitor și are 500 de euro pe lună și după aia merge la 4.000, nu-l mai interesează.

După un an de zile, a făcut 50.000 de euro. Asta e părerea mea. El, după ce a avut 5.000 la Craiova, a venit aici la 20.000, el s-a săturat. Și când a dat de atâția bani, s-a făcut de bani. Nu vedeți? Una-două, pac, în cap. Ai 2 metri, stai, băi, pe picioare.

Am cerut un milion, ei au dat 500.000. Poate dau 700.000. Din Arabia și din Italia. Să vedem care dă banii. Oricum, nu o să-l mai vedeți. Să vedem dacă ne înțelegem cu el, i-am dat 20.000 de euro pe lună, găsește-ți o echipă și pleacă! Facem circăreală la FCSB?”, a declarat Gigi Becali.