E gata! El Shaarawy a semnat. Unde va evolua winger-ul italian din noul sezon!

El Shaarawy, winger-ul italian de 30 de ani, a semnat recent un nou contract.

Mai exact, fotbalistul a decis să continue la AS Roma și a semnat astfel o îțtelegere valabilă până în iunie 2025.

💬 “Roma has always been my priority. I’ve discovered my second family here and I feel the responsibility of repaying the fans for all the love that they’ve always shown me.”

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 17, 2023