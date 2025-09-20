E gata! Gigi Becali știe cine este vinovat pentru înfrângerea FCBS-ului cu FC Botoșani: ”A făcut un cadou”

FCSB a pierdut meciul cu FC Botoșani, scor 1-3, din etapa a zecea în SuperLiga României.

”Roș-albaștrii” au înscris primul gol al partidei, dar gazele au egalat în minutul 40.

Gigi Becali susține că moldovenii au întors scorul din cauza lui Mihai Popescu. De asemenea, latifundiarul din Pipera consideră că al doilea gol putea fi evitat de jucătorii săi.

„Nu ai ce să mai zici. Noi am condus meciul, am dat gol, după care a făcut Popescu un cadou și ne-au egalat. El dacă nu sărea, nu era problemă. El trebuia să stea și venea mingea în el. S-a aplecat ca să se ducă mingea în poartă. Al doilea gol a venit tot așa aiurea. Se întâmplă, ce să facem”, a spus Gigi Becali, pentru digisport.ro.