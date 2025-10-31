E oficial! Barcelona revine pe Camp Nou pe 7 noiembrie

Echipa de fotbal FC Barcelona va reveni pe legendarul său stadion Camp Nou pe data de 7 noiembrie pentru un antrenament deschis publicului, la mai bine de doi ani de la debutul lucrărilor de renovare, a anunțat clubul catalan.

Noua arenă va putea găzdui 105.000 de spectatori, record european

‘Prima echipă masculină de fotbal a FC Barcelona va reveni oficial pe Spotify Camp Nou pe 7 noiembrie, pentru a efectua un antrenament deschis suporterilor blaugrana’, a scris Barca în comunicatul său.

Această inițiativă va servi ‘drept test operațional’ campioanei en titre a Spaniei în vederea unei redeschideri parțiale, deja amânată de mai multe ori, până la finele anului 2025.

Prețul de intrare a fost fixat la 5 euro pentru abonați și la 10 euro pentru marele public, iar toate beneficiile vor fi vărsate proiectului asociativ ‘Pulseras Blaugranas’, pentru sănătatea mentală a copiilor și adolescenților spitalizați, a explicat clubul.

Aproximativ 23.000 de spectatori sunt așteptați, conform permisului acordat de primăria Barcelonei, care fixează un total de 27.000 spectatori, ceea ce a determinat clubul să continue să joace pe stadionul Montjuic în așteptarea momentului când va putea reveni pe Camp Nou, în fața a 45.000 de persoane, pentru început.

FC Barcelona a estimat la 1,5 miliarde de euro costul renovării ample a stadionului Camp Nou, care va putea găzdui 105.000 de spectatori, un record european.