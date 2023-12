E oficial: Cristina Neagu și-a anunțat retragerea de la națională

Interul stânga Cristina Neagu a anunțat că meciul cu Germania de la Campionatul Mondial a fost ultimul al ei la echipa națională.

„Un alt turneu final ratat”, a recunoscut, dezamăgită, Cristina Neagu

Naționala feminină de handbal a României a terminat competiția din Danemarca, Suefia și Norvegia pe locurile 9-12, ratând calificarea în sferturi.

Obiectivul era clasarea între primele 8, ceea ce ar fi însemnat prezența la turneul preolimpic de anul viitor.

„Un alt turneu final ratat, nu ne-am îndeplinit obiectivul. Ne doream să fim măcar în sferturi, să accedem la turneul preolimpic, ăsta era obiectivul.

Dezamăgirea e foarte mare. Și pentru mine e foarte mare, pentru că nici nu am putut să joc la acest turneu. M-am accidentat, am făcut tot posibilul să mă recuperez, dar nu am reușit.

Am încercat, pentru că știam cât de important era meciul cu Germania. Am încercat, dar nu am putut”, a declarat Cristina Neagu la revenirea în țară.

„Îmi anunț oficial retragerea de la echipa națională”, a transmis Cristina Neagu

Desemnată cea mai valoroasă jucătoare a lumii în 2010, 2015, 2016 și 2018, Cristina Neagy a jucat primul meci la națională în 2006.

„Ne-am abonat cumva la locul 12. Am avut o jucătoare senzațională, pe Lisa (n.r. – Eliza Buceschi) și tot am terminat pe locul 12.

Eu îmi anunț oficial retragerea de la echipa națională dacă nu mai sunt șanse să ajungem la turneul preolimpic.

Au fost 17 ani în care am jucat pentru echipa națională, în care am dat totul pentru echipa națională. Ce am reușit, mult, puțin… Două medalii, niște locuri patru și cinci. Dacă a fost mult sau puțin ne va spune timpul.

Eu am spus dinainte că e ultimul Campionat Mondial pentru mine și că-mi doresc să ajung la Jocurile Olimpice. Ar fi fost ceva extraordinar pentru cariera mea internațională. Luasem decizia dinainte”, a spus Cristina Neagu.