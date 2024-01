„E plăcută lupta la titlu, dar mai mult de la televizor!”-Constantin Budescu, reacție după victoria cu FCU Craiova!

Farul Constanța a reușit a doua victorie din acest an. Campioana României a câștigat acasă cu FCU Craiova (1-0).

Constantin Budescu a reacționat la finalul partidei. Iată ce a spus experimentatul mijlocaș despre lupta la titlu în Liga 1.

„E plăcută lupta la titlu, dar mai mult de la televizor!”

„Obiectivul este să mergem în play-off. Am câștigat puncte cu echipele din Craiova, dar trebuie și cu restul. A fost o luptă destul de grea. S-a ratat foarte mult. E important că nu am primit gol. Anul trecut am fost egalați pe final și am ratat multe puncte. Ne-au pus probleme azi oricum.

Noi am avut ocazii, dar și ei au încercat să ne atace. Puteam să marcăm și golul 2, dar și golul 3. E devreme să vorbim de titlu. Dacă nu câștigi, te duci în zona de jos. E plăcută lupta la titlu, dar mai mult de la televizor. Sperăm să prindem play-off-ul. Trebuie să o ținem tot așa.”, a declarat Constantin Budescu, după victoria cu FCU Craiova.