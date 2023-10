„E rupt de realitate!”. Elias Charalambous, atacat dur după egalul FCSB cu Petrolul Ploiești

„E într-o altă lume, e rupt de realitate! FCSB are un atu foarte important. Domnul Becali, fie că le place unora sau nu, a băgat bani și a adus jucători. Are un lot bun. Nu știu de ce nu se trezește odată, să aducă un antrenor peste nivelul jucătorilor.

De asta suferă atât. Ar trebui să bată în pas de defilare. Cât o să-i convină domnului Becali să bage mâna în buzunar, să arunce milioanele?”, a declarat Ion Crăciunescu, la Digi Sport.

Antrenorul a comentat și el situația:

„Sigur că suntem dezamăgiți, dar trebuie să ne corectăm greșelile, pentru că am făcut greșeli. Nu e un rezultat bun, cu siguranță. Lucrurile erau foarte bune pentru noi, dar nu am terminat jocul. La 2-1 am avut ocazia să marcăm, dar au înscris ei din penalty.

Când primești goluri, nu este doar vina fundașilor. Am avut 2-0 și cred că ar fi trebuit să găsim un mod de a ne proteja avantajul de pe tabelă. (n.r. despre Dawa) Avea cartonaș galben și rămânea de multe ori cu adversarul în față, am preferat să-l schimbăm. Ne bucurăm pentru jucătorii care au marcat, dar nu ne putem bucura și pentru rezultatul de azi.

Repet, trebuie să vedem ce am greșit și să nu mai repetăm. Am fost prea departe de faza penalty-ului, nu am văzut, voi revedea faza după meci. Când nu câștigi, ești îngrijorat, normal”, a spus Elias Charalambous, la finalul meciului cu Petrolul.