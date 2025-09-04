„E vremea să demonstreze!”. Cum a comentat Gigi Becali transferul lui Ianis Hagi în Turcia

Ianis Hagi și-a găsit în sfârșit echipă. Mijlocașul român a fost prezentat oficial în Turcia, la Alanyaspor , iar Gigi Becali, patronul de la FCSB, a oferit o primă reacție. Omul de afaceri are mare încredere în fiul lui Gheorghe Hagi.

Ianis Hagi începe o nouă aventură. Mijlocașul a semnat cu Alanyaspor

După săptămâni bune în care Ianis Hagi a negociat cu mai multe cluburi, fotbalistul român a ajuns la o înțelegere cu oficialii de la Alanyaspor și va juca în Turcia, campionat în care tatăl său făcea senzație în urmă cu ceva ani.

Ianis Hagi speră să își relanseze cariera în Turcia. În ultimii ani a avut parte numai de probleme. A suferit o accidentare cumplită, care l-a ținut departe de gazon, și a fost exclus din lotul celor de la Glasgow Rangers. Acum are o nouă șansă și poate reveni în circuitul naționalei României.

Gigi Becali: „Am văzut, m-am bucurat”

Gigi Becali l-a vrut pe Ianis Hagi la FCSB, însă nu a putut să îi satisfacă pretențiile financiare. Totuși, latifundiarul din Pipera se bucură că mijlocașul a ajuns, în sfârșit, la o înțelegere cu o echipă și i-a urat mult succes.

„(n.r. Ianis Hagi) Am văzut, m-am bucurat pentru că… era deja târziu. Eu cred în Ianis foarte tare. Cred în el, acum ce va face acolo vom vedea.

Ianis a demonstrat la echipa națională, ne-a calificat de vreo două ori. Nu a demonstrat la club, este vremea să demonstreze, are 26 de ani, acum e puterea fotbalistului”, a declarat Gigi Becali la .