Echiepele care au cele mai valoroase loturi din Superligă

FRF a publicat un articol care arată cum arată o ierarhie inedită a celor mai bine cotate loturi care concurează în Liga 2 începând din 2020, pe baza evaluărilor realizate de transfermarkt.com

Din 2020 până azi avem ca interval de referință șase sezoane din Liga 2 Casa Pariurilor, incluzându-l pe cel aflat în plină desfășurare. Care au fost formațiile cu cele mai valoroase loturi, în teorie, potrivit estimărilor de piață ale jucătorilor pe care le furnizează site-urile de specialitate? Și unde se află cele mai valoroase loturi din prezent, în ierarhia agregată a ultimilor ani?

Într-un demers inedit, am parcurs fiecare evaluare pentru fiecare echipă aflată în competiție începând din 2020 până în prezent, realizând un top 10 inedit care reflectă parțial atât dinamica nivelului competiției, cât și furnizarea unui barometru relativ pentru sezonul ce abia a început.

Top 10 loturi potrivit cotelor de piață, borna e la 4,5 milioane euro

Înainte de a descoperi top 10 complet, câteva concluzii interesante pe marginea acestui demers:

Sepsi OSK Sf. Gheorghe, cu actualul lot, este cotată drept având cel mai valoros vestiar din 2020 încoace în Liga 2 Casa Pariurilor!

O singură formație apare pe două poziții în ierarhie, Corvinul Hunedoara, cu loturile din două sezoane consecutive: 2023/2024 și 2024/2025.

Iată cum se prezintă ierarhia, în milioane de euro, potrivit transfermarkt.com: