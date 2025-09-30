Echipa care are cel mai mare buget din Liga 2
Laszlo Dioszegi susține că Sepsi, echipa din Sf. Gheorghe, se bazează în continuare pe o sumă imensă, care poate concura cu bugetele cluburilor care în acest moment se bat pentru play-off în Superliga.
„Bugetul nostru nu se compară cu bugetul celorlalte echipe din Liga 2.
A rămas cu 3-4 milioane de euro mai puțin decât în prima ligă, dar e de primele două locuri, dacă nu chiar primul. De fapt, sigur e cel mai mare buget din Liga 2.
Dacă nu vorbim de academie și de bază, bugetul nostru e undeva pe la 6 milioane, doar pentru prima echipă.
Să ai 6 milioane de euro buget în Liga 2 e foarte mult”, a declarat Laszlo Dioszegi, pentru gsp.ro.