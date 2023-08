Echipa care l-a dezamăgit pe MM Stoica în debutul Superligii

Președintele FCSB-ului, Mihai Stoica, crede că în acest sezon, în play-off, vor intra aceleași echipe de anul trecut.

Mihai Stoica s-a declarat dezamăgit de jocul UTA-ei. ”Bătrâna Doamnă” are doar un punct după trei meciuri, iar acela obţinut cu noroc pe terenul Oţelului, după ce echipa lui Dorinel Munteanu a ratat o lovitură de pedeapsă şi alte ocazii foarte mari.

În opinia lui Stoica, rezultatele modeste ale UTA-ei pot fi puse şi pe seama plecărilor din această vară.

”Eu cred ca Rapid si Craiova vor intra in play-off. Iese probabil Hermannstadt. Cele şase din play-off vor fi cele din anul trecut. N-o să fie Farul? Nu cred. N-o să fie Sepsi? Nu cred. Chiar mă aşteptam la mai mult de la UTA.

Parcă au plecat prea mulţi jucători de la ei şi unii care nu erau modeşti: Batha, Vukcevic, Ubbink… Erau nişte jucători buni”, a spus Mihai Stoica,la Orange Sport.