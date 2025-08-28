Echipa de start a lui FCSB la meciul cu Aberdeen
FCSB întâlnește formația scoțiană Aberdeen FC, joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru manșa secundă a play-off-ului Europa League.
Juri Cisotti este suspendat
În meciul tur din Scoția, FCSB și Aberdeen FC au încheiat la egalitate, scor 2-2.
Echipele de start pentru partida de pe Arena Națională sunt următoarele:
FCSB: Târnovanu – Creţu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Lixandru, Șut – Miculescu, Olaru, Tănase – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous
Rezerve: Udrea, Zima – Graovac, Alibec, Kiki, Edjouma, Politic, Chiricheş, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan. Juri Cisotti este suspendat.
Aberdeen: Mitov – Devlin, Milne, Knoester, Jensen – Palaversa, Aouchiche, Shinnie – Keskinen, Polvara. Sokler. Antrenor: Jimmy Thelin
Rezerve: Suman, Vitols – Heltne Nilsen, Yengi, Clarkson, Milanovic, Bilalovic, Boyd, Molloy, Dorrington, Lobban