Echipa de start a lui FCSB la meciul cu Aberdeen

FCSB întâlnește formația scoțiană Aberdeen FC, joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru manșa secundă a play-off-ului Europa League.

Juri Cisotti este suspendat

În meciul tur din Scoția, FCSB și Aberdeen FC au încheiat la egalitate, scor 2-2.

Echipele de start pentru partida de pe Arena Națională sunt următoarele:

FCSB: Târnovanu – Creţu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Lixandru, Șut – Miculescu, Olaru, Tănase – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous

Rezerve: Udrea, Zima – Graovac, Alibec, Kiki, Edjouma, Politic, Chiricheş, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan. Juri Cisotti este suspendat.

Aberdeen: Mitov – Devlin, Milne, Knoester, Jensen – Palaversa, Aouchiche, Shinnie – Keskinen, Polvara. Sokler. Antrenor: Jimmy Thelin

Rezerve: Suman, Vitols – Heltne Nilsen, Yengi, Clarkson, Milanovic, Bilalovic, Boyd, Molloy, Dorrington, Lobban