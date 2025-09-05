Echipa de start a României pentru meciul împotriva Canadei

Înaintea partidei din Cipru de marți, din preliminariile CM 2026, tricolorii se revăd astăzi cu suporterii pe Arena Națională la meciul de pregătire împotriva unui adversar de Mondial: una dintre gazde – Canada.

Casele de bilete de la Arena Națională sunt deschise în ziua meciului între orele 12:00 și 21:30. Meciul va fi transmis în direct la Antena 1 și Radio România Actualități.

Va fi primul meci din istorie împotriva Canadei, care a venit la București cu un lot din care nu lipsesc vedetele David (Juventus), Eustaqio (Porto) sau Buchanan (Villarreal).

România: 12. Moldovan – 2. Rațiu, 5. Ghiță, 15. Burcă, 11. Bancu – 18. R. Marin, 6. M. Marin, 10. Stanciu-cpt. – 20. Man, 9. L. Munteanu, 14. Dobre. Selecționer: Mircea Lucescu

Rezerve: 1. Târnovanu, 16. Sava – 3. M. Popescu, 4. Racovițan, 7. Drăguș, 8. Șut, 13. Screciu, 17. Miculescu, 19. Tănase, 21. Olaru, 22. Mitriță, 23. Sorescu, 24. Chipciu, 25. Baiaram

Canada: 16. Crépeau – 23. Sigur, 13. Cornelius, 15. De Fougerolles, 22. Laryea – 17. Buchanan, 8. Koné, 7. Eustáquio, 11. Ahmed – 20. David, 12. Oluwaseyi. Selecționer: Jesse Marsch

Rezerve: 1. St. Clair, 18. Hibbert – 2. Marshall-Rutty, 3. Bassong, 4. Knight-Lebel, 5. Waterman, 6. Choinière, 9. Blair, 10. Hoilett, 19. Saliba, 21. Nelson, 24. David

