Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai Popescu, titulari

FCSB joacă în această seară returul cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, meci ce va fi transmis și la TV. Gigi Becali a intrat în direct și a anunțat echipa de start a campioanei României contra scoțienilor.

Echipa FCSB-ului cu Aberdeen, anunțată în direct de Gigi Becali

FCSB este pregătită să joace meciul decisiv cu Aberdeen pe Arena Națională. Bucureștenii vor calificarea în faza principală din Europa League, iar pe lângă sprijinul fanilor îl vor avea și pe cel al patronului, care și-a anunțat prezența pe stadion .

Ulterior, latifundiarul din Pipera a spus și numele jucătorilor care vor evolua din primul minut contra scoțienilor. Vlad Chiricheș, experimentatul mijlocaș, nu va fi aruncat în luptă.

„Chiricheș fuge de fotbal!”

„Echipa e asta: Crețu, Ngezana, le-am zis să aleagă între Popescu și Graovac. Ăsta cam face multe tâmpenii (n.r. – Mihai Popescu), le-am zis să aleagă ei care vor și să mai fie și Radunovic.

La centru o să fie Șut și mi-au zis ei să aleg eu între Lixandru și Baba. Chiricheș am zis că îl mai las puțin să își revină în viteză, probabil e obosit, e în vârstă. Așa mi-au zis, să aleg, și le-am zis că îmi place mai mult Lixandru.

O să joace Șut cu Lixandru. Chiricheș nu mai câștigă dueluri, el căuta jocul, mingea, contactul, acum nu mai caută… fuge de fotbal. Eu văd și simt ce se întâmplă fără să dau explicații. Miculescu, Olaru, Tănase și Bîrligea în față”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Echipa de start a FCSB cu Aberdeen. Mihai Popescu, titular lângă Ngezana

Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB-ului la returul cu Aberdeen. Singurul semn de întrebare a rămas asupra fundașului care va face pereche cu Ngezana în centrul defensivei: Mihai Popescu, tot mai des criticat de patron, și Daniel Graovac.

Titular lângă Siyabonga Ngezana la meciul de pe Arena Națională va fi Mihai Popescu. Aceasta este echipa de start completă a FCSB-ului la meciul cu Aberdeen: