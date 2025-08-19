Echipa etapei din Superligă. Cine a fost desemnat cel mai inspirat antrenor al etapei

Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun unsprezece.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a șasea:

PORTAR

Ioannis Anestis (FC Botoșani) – Caz unic în cei 11 ani de când LPF prezintă ,,Echipa etapei”! Deși a luat trei goluri, a prins unsprezecele ideal, asta datorită celor 12 intervenții, multe dintre ele fiind de-a dreptul spectaculoase.

FUNDAŞI

Dino Mikanović (Universitatea Cluj) – Al doilea său joc în SuperLigă, a doua prezență în ,,Echipa etapei”, asta după ce a marcat singurul gol al meciului de la Ovidiu.

Dorin Codrea (Universitatea Cluj) – A avut mult de muncă în disputele cu jucătorii dobrogenilor, dar a făcut față cu brio, fiind invincibil în duelurile cu adversarii.

Alexandru Dinu (Unirea Slobozia) – Pe lângă prestația bună din defensivă, și-a mobilizat excelent colegii, din postura de căpitan, făcându-i să creadă în victorie și când erau conduși de adversar.

Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj) – A depus un efort fantastic pe toată durata partidei. A acoperit excelent întreg flancul stâng.

MIJLOCAŞI

Meriton Korenica (CFR 1907 Cluj) – A fost la înălțime! Gol și pasă decisivă într-un meci plin de suspans.

Roberto Sierra (FC Argeș) – Mijlocașul spaniol a marcat pentru a doua oară în acest sezon.

Mihai Lixandru (FCSB) – Pe lângă golul marcat, a făcut foarte bine ambele faze de joc.

Florin Purece (Unirea Slobozia) – Intrat la pauză, a schimbat jocul echipei. A înscris ambele goluri ale ialomițenilor.

ATACANŢI

Steven Nsimba (Universitatea Craiova) – Din nou, puternicul vârf al oltenlor s-a dovedit a fi decisiv. A bifat a doua dublă din sezonul în curs.

Elvir Koljic (FC Rapid) – Intrat în repriza secundă, a marcat ambele goluri ale giuleștenilor și a ajuns la 45 de reușite în 151 de meciuri jucate în SuperLigă.

ANTRENORUL ETAPEI

Ioan Ovidiu Sabău (Universitatea Cluj – FOTO) – A gestionat perfect momentele dificile din meciul cu Farul, la finalul căruia s-a bucurat de victorie împreună cu elevii săi.