Echipa feminină de tenis de masă a României a fost învinsă de Germania, scor 3-0, în finala CE de Echipe

Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat duminică, 19 octombrie 2025, ora 16:45,
Echipa feminină de tenis de masă a României a fost învinsă de Germania în finala Campionatului European pe echipe din Croaţia.

Echipa Germaniei s-a impus cu scorul de 3-0.

Bernadette Szocs – Annett Kaufmann 2-3 (4-11, 12-10, 8-11, 11-6, 5-11)

Elizabeta Samara – Sabine Winter 1-3 (5-11, 8-11, 11-8, 7-11)

Andreea Dragoman – Nina Mittelham 1-3 (12-14, 8-11, 11-8, 5-11)

Drumul României, care a avut evoluţii la cel mai înalt nivel în Croaţia, până la medalia de argint a fost: 3-0 cu Ţara Galilor şi 3-1 cu Luxemburg – ambele în Grupa A; 3-2 cu Serbia în optimi; 3-0 cu Slovacia în sferturi; 3-0 cu Ţările de Jos în semifinale.

A fost a şasea finală europeană consecutivă disputată de echipa feminină a României şi a treia clasare consecutivă pe locul al doilea continental, performanţe care au mai fost atinse la ediţiile din 2023 (Malmo) şi 2021 (Cluj-Napoca). Ultima dată când tricolorele au câştigat titlul european a fost în 2019, la Nantes

La Campionatul European Echipe Seniori 2025, echipa medaliată cu argint a fost formată din:sportivele Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia şi antrenorii Andrei Filimon (principal), Ionuţ Seni (secund), Anamaria Sebe (secund), Mădălin Ionaşcu (secund) şi Adrian Crişan (secund).

 

