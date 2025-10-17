Echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat în semifinalele CE! „Tricolorele” și-au asigurat un loc pe podium

România, favorita 1 la feminin, s-a calificat vineri în semifinale la Campionatul European Echipe Seniori 2025 şi şi-a asigurat prezenţa pe podiumul european.

Semifinala cu Olanda are loc sâmbătă, de la 17:00

Tricolorele au învins în sferturi Slovacia, scor 3-0.

Rând pe rând, Bernadette Szocs, Elizabeta Samara şi Andreea Dragoman au oferit siguranţă printr-un joc consistent la masă, iar în faţa adversarelor au avut avantajul strategiei, preciziei şi loviturilor câştigătoare pentru a pătrunde din nou în topul european.

Desfăşurarea întâlnirii România – Slovacia 3-0:

Bernadette Szocs – Ema Labosova 3-0 (11-3, 11-7, 11-7)

Elizabeta Samara – Tatiana Kukulkova 3-1 (11-2, 11-9, 10-12, 11-9)

Andreea Dragoman – Barbora Varady 3-0 (11-3, 11-9, 11-7)

În semifinale, România va întâlni Olanda, sâmbătă, de la 17:00.