Echipa la care ar putea ajunge George Pușcaș, după ce a fost refuzat de Sampdoria

George Pușcaș, refuzat de Sampdoria, este dorit acum de o altă echipă importantă din Europa, Vitoria Guimaraes, care își dorește să întărească atacul înainte de încheierea perioadei de mercato. Atacantul român, în vârstă de 29 de ani, a plecat recent de la Bodrum, după ce echipa turcă a retrogradat în Liga 2, iar el nu a dorit să rămână.

Deși presa italiană anunțase interesul celor de la Sampdoria, Jesper Fredberg, directorul executiv al clubului, a infirmat aceste speculații. În schimb, portughezii de la Vitoria Guimaraes par să fie în postura favorită pentru a-l transfera pe Pușcaș. Mutarea ar putea avea loc în următoarele zile, conform site-ului Tuttomercatoweb.

Mai mult, la Vitoria Guimaraes, George Pușcaș ar urma să fie coleg cu un alt internațional român, Tony Strata, un tânăr de 20 de ani, care evoluează la echipa U21 a României și a semnat cu gruparea portugheză în această vară.

Vitoria Guimaraes este cunoscută în România și pentru faptul că a eliminat FCSB din play-off-ul Europa League din 2019, după o victorie în Portugalia.