Echipa la care îl vede Florin Prunea pe Ianis Hagi jucând

Mijlocașul român Ianis Hagi (26 de ani) este foarte aproape să semneze cu Alanyaspor, echipa aflată în prezent pe locul 9 în SuperLig, după despărțirea de Rangers în urmă cu trei luni. Transferul reprezintă o mutare importantă pentru internaționalul român, care caută un nou început după perioada dificilă din Scoția.

Florin Prunea, fostul portar al echipei naționale, consideră că cea mai bună alegere pentru Hagi în această vară ar fi fost Rapid București.

„Eu l-aș vedea pe Ianis Hagi la Rapid, cu toate că toți spuneam că în România ar juca doar pentru Farul (n.r. echipa lui Gică Hagi)”, a spus Florin Prunea, conform digisport.ro.

În ultimele luni au existat informații conform cărora Rapidul s-ar fi interesat de Hagi, planul fiind ca mijlocașul să rămână în Giulești până în iarnă și, ulterior, să plece la Genoa, în Serie A, la cealaltă echipă patronată de Dan Șucu.