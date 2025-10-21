Echipa lui Florinel Coman a fost umilită în Liga Campionilor Asiei

Lui Florinel Coman nu îi merge deloc bine la Al-Gharafa. Formația internaționalului român a suferit o înfrângere drastică în faza grupelor din Liga Campionilor Asiei.

Folosit extrem de puțin de la întoarcerea sa din scurtul periplu avut la Cagliari, Florinel Coman a prins mai puțin de 30 de minute și în meciul pierdut categoric de Al-Gharafa în Liga Campionilor Asiei.

Florinel Coman a început pe banca de rezerve și partida pe care formația qatareză a pierdut-o categoric în deplasare, scor 0-4, în fața echipei saudite Al Ahli, în etapa a 3-a a Grupei Vest din Liga Campionilor Asiei.

Florinel Coman a fost aruncat în luptă în minutul 67, în locul atacantului spaniol Joselu, dar nu a putut întoarce soarta jocului.

În ciuda faptului că a jucat mai puțin de jumătate de oră în întâlnirea de pe stadionul King Abdullah Sports City din Jeddah, Florin Coman a primit cea mai mare notă dintre jucătorii de la Al-Gharafa. Românul a fost notat cu 7.0, în condițiile în care media notelor echipei a fost de 6.2.