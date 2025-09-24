Echipa lui Ianis Hagi, în mijlocul unui scandal monstru în Turcia: „Oameni lipsiți de tact, imorali și fără valoare”

Hasan Cavusoglu, președintele echipei la care Ianis Hagi a ales să evolueze din această vară, a răspuns acuzațiilor care i-au fost aduse.

Echipa lui Ianis Hagi, suspectată de jocuri de culise înainte de meciul cu Galatasaray

Acesta spune că formația pe care o conduce nu are de gând să facă vreo concesie, indiferent de numele adversarului, ba mai mult subliniază importanța existentă în cazul unui rezultat pozitiv în duelurile cu oponenții cei mai importanți din Superliga Turciei, Galatasaray, Fenerbahce sau Besiktas.

Cavusoglu a dorit să iasă public pentru a lămuri aceste aspecte, în contextul în care urmează meciul contra celor de la Galatasaray, în campionat, vineri, de la ora 20:00, iar anumite zvonuri au produs tensiune deja.

„Am jucat împotriva lui Beșiktaș. Apoi am jucat împotriva lui Fenerbahçe. Acum jucăm împotriva lui Galatasaray. Niște oameni lipsiți de tact, imorali și fără valoare spun: ‘O, Doamne, a dat meciul lui Galatasaray.

O, Doamne, a dat meciul lui Fenerbahçe. O, Doamne, joacă așa’. Ce-i asta, oameni? Nu sunt atent la aceste afirmații. Ne concentrăm doar pe misiunea noastră.

Cel mai mare obiectiv al nostru este să obținem puncte de la echipele mari. Nu ne pasă cine câștigă campionatul”, a declarat președintele lui Alanyaspor,