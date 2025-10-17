Echipa lui Laurențiu Reghecampf este aproape de grupele Ligii Campionilor Africii

Echipa sudaneză Al Hilal Omdurman, antrenată de românul Laurențiu Reghecampf, a învins echipa Kenya Police FC cu scorul de 1-0, vineri, în deplasare, în prima manșă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor Africii la fotbal.

Tragerea la sorți a grupelor are loc pe 12 noiembrie

Unicul gol al partidei a fost înscris de atacantul malian Adama Coulibaly (20).

Al Hilal va fi gazdă în manșa secundă, programată pe 25 octombrie.

Câștigătoarea se va califica în grupele competiției, tragerea la sorți fiind programată pe 12 noiembrie.