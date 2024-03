Echipa lui Mititelu se teme de retrogradare. „E un semnal de alarmă!”

Directorul executiv al echipei FCU Craiova, Marcel Pușcaș, trage un semnal de alarmă, după înfrângerea cu rivalii din oraș, scor 1-2.

„Nu credea nimeni că putem să pierdem acest meci după jocul din prima repriză, dar uite că se întâmplă și nu e prima oară din păcate. E foarte greu să gestionezi momentul ăsta. Sper că odată cu începerea play-out-ului să ne revenim. Acum se joacă partea noastră de campionat. Să nu ajungem în zone pe care nu le dorim.

O să evoluăm cinci meciuri în deplasare, patru acasă din cele nouă. Sper să ne revenim. Explicațiile pot fi multe. Lipsa științei de a gestiona un rezultat, lipsa de valoare egală cu cei care intră în teren. Încă n-am avut jucători care să decidă un joc intrând de pe bancă. Avem jucători tineri, dar uite că sunt alte echipe care profită de asta. Poate e un blocaj psihic. (…)

După clasament e un semnal de alarmă (n.r. retrogradare). Sper să nu ajungem acolo. Botoșani e greu să-și revină, dar nu imposibil. Dinamo a avut un start bun de an, va fi o nucă foarte tare pentru toate echipele din play-out, Oțelul e cu Dorinel în frunte. Voluntari nu are un lot rău. Are jucători cu mare experiență.

Uite pe ce loc suntem! Nu știu dacă pericolul e real, dar nu suntem într-o situație bună. Să zicem că și asta contează pentru orgoliu și suporteri (n.r. eșec cu U Craiova). Noi avem obiective diferite. Ei tot timpul au avut obiectiv câștigarea campionatului. Au fost greșeli individuale, nu poți să spui că ne-am prezentat rău”, a declarat Marcel Pușcaș, la Prima Sport.