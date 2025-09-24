Echipa lui Pascal Ackermann și George Bennett este presată de sponsorul principal să-și schimbe denumirea

Tensiunile din jurul echipei de ciclism Israel-Premier Tech ating un nou nivel. Principalul sponsor, compania canadiană Premier Tech, a transmis public că formația trebuie să renunțe la termenul „Israel” din titulatură și să adopte o identitate și un brand complet noi.

Echipa nu va fi primită la startul Turului Franței 2026 dacă nu renunță la însemnele israeliene

Anunțul vine după ce, în ultimele luni, echipa a devenit ținta mai multor proteste pro-Palestina, desfășurate la curse de mare vizibilitate, precum Vuelta a España sau clasicele din Québec și Montréal. Premier Tech recunoaște că presiunea contextului politic și social nu mai poate fi ignorată.

„Suntem atenți la situația internațională, care s-a schimbat considerabil de la intrarea noastră în WorldTour, în 2017. Numele actual al echipei nu mai poate susține obiectivele pentru care am ales să ne implicăm în ciclism. De aceea, așteptarea noastră este ca formația să evolueze spre o nouă identitate, fără termenul Israel”, se arată în comunicatul companiei, citat de Radio Canada.

Această poziție întărește presiunea pusă deja de alți parteneri ai echipei. Producătorul de biciclete Factor a fost primul care a cerut ruperea legăturilor cu Israel, iar acum, cu vocea celui mai important sponsor financiar, scenariul schimbării pare inevitabil.

Informațiile publicate recent de presa franceză, conform cărora echipa ar urma să concureze din 2026 doar sub titulatura „Premier Tech”, au fost însă contrazise de surse apropiate formației. Chiar și așa, direcția pare clară: numele actual nu mai are viitor.

Discuția depășește însă ciclismul. În tot mai multe medii internaționale se aud voci care cer excluderea Israelului din competițiile sportive majore. La Barcelona, un consilier sportiv a confirmat că echipa nu va fi primită la startul Turului Franței 2026 dacă nu renunță la însemnele israeliene, potrivit ciclism.ro.