Echipa lui Răzvan Lucescu nu va fi susținută de suporteri la meciul din deplasare cu Rijeka, din play-off-ul Europa League! Anunțul poliției croate

PAOK nu va avea fanii alături în meciul în deplasare cu Rijeka, în Croația, din play-off-ul Europa League, în urma unei decizii a poliției croate.

Suporterii greci ar avea dreptul la 400 de bilete

PAOK va juca fără fani în meciul din playoff-ul Europa League împotriva lui Rijeka din Croația, deoarece poliția locală l-a descris ca fiind un meci cu risc ridicat.

Liderul suporterilor solicitase biletele la care are dreptul pentru meci, dar UEFA nu poate face nimic, deoarece poliția locală invocă motive de securitate.

Forțele de ordine din Rijeka au trimis un document Ministerului de Interne croat prin care solicită să nu fie permisă circulația fanilor, deoarece consideră meciul ca fiind „foarte riscant”, invocând „experiențe anterioare”.

Stadionul Rijeka are o capacitate de 8.279 de spectatori, iar PAOK ar avea dreptul la 5%, adică puțin peste 400 de bilete.