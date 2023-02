Echipa pe care o vrea Becali în play-off în locul lui Sepsi

În acest moment, echipele pe locuri de play-off sunt Farul Constanța, CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova, Rapid, iar pe ultimul loc este Sepsi. De altfel, ultimul loc este încă nesigur de calificare în play-off. După victoria împotriva celor de la FC Voluntari, FCU Craiova, prin vocea finanțatorului Adrian Mititelu, transmite că n-a renunțat la dorința de a intra în play-off.

Este și dorința patronului de la FCSB, Gigi Becali, care a spus că dorește să intre și FCU Craiova în play-off pentru că „joacă fotbal”.

„Pe Mititelu îl vreau în play-off. Aseară m-am culcat, m-am sculat, m-am uitat, era 1-0. Lasă bă că… Dimineață când am plecat la 7, am pus imediat să văd. Pac, 2-1… Adică simțeam. Păi la 6 dimineața am pus să văd cât e scorul, nu stăteam eu să mă uit, la zece, la unșpe noaptea. Și când am pus, pac 2-1.

De ce-l vreau pe Mititelu? Nu ca să am eu un aliat. dar să am pe unul care să poată să-i bată. Că-i va bate Mititelu de n-ai să vezi. Va face Dumnezeu dreptate pentru ce au făcut ei. Și cu Sepsi, și cu…

Am încredere în Mititelu, are echipă, joacă fotbal. Și vreau și eu… Dar nu o să am nevoie. Că dacă-i bat zece meciuri și-i năucesc zece meciuri, la revedere”, a declarat Gigi Becali într-o confernță de presă ținută la palatul din Aleea Alexandru.

Patronul FCSB e sigur că „nu există alianțe în play-off”. „Există doar împotriva lui Becali. Nu fac alianțe împotriva mea. Nu fac o alianță. Pur și simplu individual sunt împotriva mea… Înțelegeți? Și atunci…

Mititelu nu e. Mititelu o să-și dea viața cu ei. Și cu mine… Și pe mine o să vrea să mă bată, dar nu o să fie așa de înrăit. Mai ales, e bine să am un derby acolo, la Craiova, e un război mare. Bine, și așa ei nu o să conteze. Ei, contează ei? Poate îi dă roșu lu′ ăsta, lui Edjouma, ca să stea ei, să joace ei fotbal singuri. Băgăm echipa a doua, ca să joace Craiova singură. Păi pe voi vă interesează Edjouma? Păi jucați fotbal! Că nu ați ajuns la poartă”, a mai spus patronul FCSB.