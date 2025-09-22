Echipa Restului Lumii a câștigat Laver Cup

Grație victoriei decisive a americanului Taylor Fritz în fața germanului Alexander Zverev, Echipa Restului Lumii a câștigat duminică pentru a treia oară competiția masculină de tenis Laver Cup, învingând echipa Europei cu scorul de 15-9, informează AFP.

Următoarea ediție va avea loc anul viitor la Londra

Fritz, numărul 5 mondial, care a evoluat pe teren propriu la San Francisco, a fost marele artizan al acestui succes, reușind să se impună în duelul cu Zverev, numărul 3 mondial, după ce l-a învins sâmbătă pe spaniolul Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP.

Condusă cu 9-3 sâmbătă seara, echipa europeană a căpitanului Yannick Noah a prelungit suspansul duminică, zi în care fiecare victorie a valorat trei puncte, spre deosebire de vineri și sâmbătă, când fiecare succes a fost recompensat cu un punct, respectiv două puncte.

Carlos Alcaraz și norvegianul Casper Ruud s-au impus mai întâi în meciul de dublu, în fața americanilor Reilly Opelka și Alex Michelsen, de care au trecut cu 7-6 (7/6), 6-1.

Australianul Alex de Minaur l-a învins apoi cu 6-3, 6-4 pe cehul Jakub Mensik, aducând Restul Lumii la o victorie de câștigarea trofeului, înainte ca Alcaraz să mențină Europa în cursă, dispunând cu 6-2, 6-1 de argentinianul Francisco Cerundolo.

Însă Taylor Fritz a fost din nou imperial în fața lui Zverev, de care a trecut în două seturi, 6-3, 7-6 (7/4), pentru a duce scorul la 15-9 în favoarea selecționatei Restului Lumii, condusă în premieră de Andre Agassi, și să depășească astfel cele 13 puncte necesare pentru a deveni campioană în acest turneu fondat de fostul tenisman elvețian Roger Federer.

Palmaresul competiției este dominat în continuare de Europa, cu cinci victorii în opt ediții disputate de la inaugurarea sa în 2017.

Următoarea ediție a Laver Cup va avea loc anul viitor la Londra.