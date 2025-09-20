Echipa Statelor Unite va juca finala Billie Jean King Cup, după ce a învins Marea Britanie

Echipa Statelor Unite este în continuare în cursă pentru al 19-lea său trofeu Billie Jean King Cup, un record absolut, după ce s-a impus cu 2-0 în faţa Marii Britanii în a doua semifinală a actualei ediţii, disputată sâmbătă.

În finala pentru titlu, americanele vor întâlni campioana en titre, Italia

Prima confruntare dintre cele două ţări în competiţia feminină de elită, după mai bine de 33 de ani, a fost decisă de Jessica Pegula, care a asigurat americanelor un avantaj de neegalat după ce a învins-o pe numărul doi britanic, Katie Boulter, cu 3-6, 6-4, 6-2.

În primul meci, Emma Navarro s-a impus cu 3-6, 6-4, 6-3 în faţa sportivei Sonay Kartal.

„Este prima dată când ajung în finală”, a declarat Pegula. „Cred că pentru toată echipa va fi o premieră, aşa că va fi o experienţă nouă pentru noi. Avem o echipă şi antrenori extraordinari. Sperăm să câştigăm titlul.”

Statele Unite vor încerca să câştige primul trofeu de după 2017 în competiţia cunoscută anterior sub numele de Fed Cup, dar vor avea de înfruntat o adversară dificilă duminică, Italia, care va încerca să-şi apere cu succes titlul după ce a ajuns în a treia finală consecutivă.