Echipa Surinamului acuză proferarea de insulte rasiste la meciul cu El Salvador, din preliminariile CM

Echipa Surinamului a surprins El Salvador, împotriva căreia nu mai câştigase din 1968, şi s-a impus cu 2-1 luni în cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială 2026 din zona Concacaf (America de Nord, America Centrală şi Caraibe), dar a denunţat insultele rasiste venite din tribune.

La finalul meciului, antrenorul Surinamului, Stanley Menzo, şi fundaşul Shaquile Pinas s-au plâns în cadrul conferinţei de presă de suporterii salvadorieni care, potrivit lor, i-au numit pe jucătorii adversari „negri” şi „maimuţe” în timp ce aceştia sărbătoreau victoria.

Surinamul nu s-a calificat niciodată în faza finală a Cupei Mondiale de fotbal. După două etape din turul trei, se află în fruntea grupei A, din care mai fac parte Guatemala şi Panama. Aceste două echipe au terminat la egalitate (1-1) luni, în Panama.

Câştigătoarea fiecăreia dintre cele trei grupe din zona Concacaf se va califica la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada şi Mexic, iar cele mai bune două echipe clasate pe locul al doilea vor participa la barajele intercontinentale.